Bejaarde vrouw die dagenlang niemand kan verwittigen dat haar zus overleden is, nu ook gestorven FT & TJW

In deze woning, waar vroeger café 'In De Kroon' huisde, woonden beide zussen Boeckx. Ze lieten deze week beiden het leven. De ene zus kon niet zonder de andere. Nadat Maria Boeckx (81) donderdag levenloos werd aangetroffen in de gang van haar woning in Olen, terwijl haar oudere zus boven in bed lag en niet in staat om een ziekenwagen te verwittigen, is ook 'Jenneke' (84) overleden.

De postbode merkte donderdag op dat de brievenbus al enkele dagen niet leeggemaakt was. De twee zussen waren normaal altijd thuis en gingen meermaals per dag in de brievenbus kijken. Ook hun wagen stond nog gewoon op de oprit. In de ziekenhuizen in de buurt bleek niemand van de zussen opgenomen en dus ging de wijkagent langs. Die vond het levenloze lichaam van Maria (81). De vrouw lag vermoedelijk al enkele dagen dood in de gang. Haar zus 'Jenneke' lag boven in bed met tekenen van ondervoeding en had al die tijd niemand kunnen verwittigen. Gisteren overleed ook zij in het ziekenhuis van Herentals, nochtans was haar toestand stabiel. Bij geen van beiden is er sprake van kwaad opzet.

De zussen woonden al hun hele leven in Olen en waren graag gezien in het dorp. Maria werkte jarenlang als kleuteronderwijzeres. De oudste zus baatte het café 'In De Kroon' uit. In 2002 sloot ze het café voorgoed, maar de zussen bleven wel in het pand wonen. De twee zijn elkaar al die tijd trouw gebleven en weken niet van elkaars zijde. Ze worden dan ook samen begraven, volgende week donderdag in Olen.