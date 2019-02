Bejaarde vrouw (89) spoorloos verdwenen uit rusthuis Watermaal-Bosvoorde HA

27 februari 2019

13u40

Bron: Federale Politie 0 De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor Christiane Molhan. De 89-jarige vrouw verliet gisteren rond 17.30 uur woonzorgcentrum Paul Delvaux in de Bosvoordsesteenweg in Watermaal-Bosvoorde. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Mevrouw Molhan is normaal gebouwd en 1,60 meter groot. Ze heeft grijs haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een lange beige regenjas, een zwarte broek en zwarte schoenen. De vrouw kan verward en gedesoriënteerd overkomen.

Heeft u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via dit antwoordformulier.