Bejaarde vrouw (84) met Alzheimer brutaal overvallen bij haar thuis HA

27 april 2018

11u15

Bron: Bruzz 8 Een 84-jarige vrouw met Alzheimer is het slachtoffer geworden van een drieste overval in Sint-Agatha-Berchem.

De feiten vonden exact een week geleden plaats, in het appartement van de vrouw in de Openveldstraat in de Brusselse gemeente, meldt Bruzz. Het slachtoffer werd gekneveld, mishandeld en bestolen. De vrouw ligt nog altijd in het ziekenhuis. Volgens La Dernière Heure heeft ze de ziekte van Alzheimer en herinnert ze zich niets meer. Bijgevolg verloopt het onderzoek zeer moeizaam.