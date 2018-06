Bejaarde vrouw (79) brutaal overvallen in appartementshal, dader spoorloos

28 juni 2018

Een 79-jarige vrouw is zondagavond met geweld overvallen in een appartementsgebouw in Oostende. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De dader ging aan de haal met de handtas van het slachtoffer.