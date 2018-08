Bejaarde tweede keer opgelicht door dezelfde vrouw: "Ze gebruikte die 50.000 euro voor zichzelf en haar minnaar" SVM

23 augustus 2018

17u30

Bron: Belga 0 Het openbaar ministerie heeft drie jaar cel gevorderd voor een vrouw die een 87-jarige man 50.150 euro afhandig had gemaakt. Opvallend: ze was vorig jaar al veroordeeld tot twee jaar cel voor gelijkaardige feiten met hetzelfde slachtoffer. De vrouw is ook bijzonder hardleers, want op haar strafblad prijken intussen al 53 veroordelingen.

Het slachtoffer had Carine G. vijf jaar geleden leren kennen. Ze hield hem gezelschap, ging met hem winkelen en deed huishoudelijke taken voor hem. Na verloop van tijd bleek echter dat ze zijn vertrouwen misbruikt had door met zijn bankkaart geld af te halen. In mei 2017 werd ze daarvoor veroordeeld tot twee jaar cel.

Carine G. liet de bejaarde man echter niet los. Na haar vrijlating uit de gevangenis probeerde ze opnieuw contact met hem op te nemen. Ze bleef aandringen tot hij tegen beter weten in toegaf. De beklaagde maakte hem tussen november 2017 en februari 2018 opnieuw 50.150 euro afhandig. Op 26 februari deed hij aangifte.

Leugens

Carine G. werd verhoord, maar beweerde dat alle geldafhalingen met zijn toestemming waren gebeurd. De bejaarde man was met haar meegegaan en zou haar zelfs de code van zijn kaart hebben gegeven. Op de camerabeelden van de bank was echter enkel de beklaagde te zien.

Carine G. had een deel van het geld aan haar minnaar gegeven. Ook daarover beweerde ze met toestemming van het slachtoffer te hebben gehandeld, maar de bejaarde man bleek haar vriend niet eens te kennen.

"Gat in haar hand"

"De beklaagde heeft een gat in haar hand en gebruikte het geld van het slachtoffer voor luxueuze uitgaven voor zichzelf en haar minnaar. Ze heeft bovendien geen respect voor de wet: sinds 1999 verzamelde ze al 53 veroordelingen", stelde de procureur.

Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en eist 50.150 euro schadevergoeding. De uitspraak volgt op 30 augustus.