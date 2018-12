Bejaarde randt tijdens citytrip kleindochter van toenmalige partner aan: “Hij speelt zelf het slachtoffer” SVM

13 december 2018

15u44

Bron: Belga 0 Een bejaarde man uit Londerzeel dreigt veroordeeld te worden tot een gevangenisstraf van 30 maanden omdat hij in 2017 de kleindochter van zijn toenmalige partner zou aangerand hebben. In gesprekken met zijn partner en met de ouders van het meisje gaf hij de feiten toe, tegenover de politie minimaliseerde hij echter alles. Vandaag kwam hij ook niet opdagen op zijn proces.

De feiten zouden plaatsgevonden hebben toen het 12-jarige meisje in juni 2017 op citytrip was in Rijsel, met haar grootmoeder en diens partner E.S. In de tweede nacht van die citytrip zou de man in het bed van het meisje gekropen zijn en haar onder haar pyjama betast hebben, zowel aan de rug en de billen als in de schaamstreek. De grootmoeder sliep toen.

Het meisje kon de feiten pas enkele dagen later melden aan haar ouders. Toen die E.S. via de grootmoeder confronteerden, gaf hij de feiten toe. De man deed dat zowel in persoonlijke gesprekken als via e-mail en whatsapp.

“Hij probeert meisje te manipuleren”

"Maar al in die contacten begon hij de feiten te minimaliseren en dat heeft hij tegenover de politie ook herhaaldelijk gedaan", zei substitute Mieke Thijssen. "Hij speelt zelf ook het slachtoffer en probeert het meisje te manipuleren, door haar voor de voeten te werpen hoeveel pijn ze haar grootmoeder wel niet aandoet. Van enig schuldbesef lijkt dan ook geen sprake."

Dat E.S. ook niet kwam opdagen op zijn proces stemde het parket evenmin milder. De substitute eiste dan ook een effectieve celstraf van 30 maanden. Het vonnis valt op 17 januari.