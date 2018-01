Bejaarde man zwaargewond uit autowrak gehaald in Gent

Wouter Spillebeen

26 januari 2018

11u24

Bron: Eigen berichtgeving

0

In de Zeeschipstraat in Wondelgem (Gent) zat een bejaarde man deze morgen rond 10.05 uur gekneld in zijn wagen na een zware aanrijding.