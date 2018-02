Bejaarde man vergist zich van pedaal: drie gewonden Sam Ooghe

24 februari 2018

19u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 Bij een verkeersongeval in Drongen zijn vandaag drie gewonden gevallen. De bejaarde bestuurder reed nog maar enkele weken met de wagen met een automatische versnellingsbak, en duwde per ongeluk het gaspedaal in. Hijzelf raakte zwaargewond. Het kind dat mee in de auto zat en één voetganger raakten lichtgewond. "Gelukkig belandde de wagen tegen een paaltje, en niet tegen een vader en een kind op het voetpad", zeggen de hulpdiensten.

Het ongeval gebeurde rond elf uur deze voormiddag op het Drongenplein, na afloop van een begrafenis in de plaatselijke kerk. De bestuurder moest remmen voor een vrouw die de kerk verliet, maar duwde het gaspedaal in. Hij raakte de voetganger aan het been. De auto vloog daarna over de baan om uiteindelijk een paaltje te raken en tegen een stilstaand voertuig tot stilstand te komen. De bestuurder werd met de MUG afgevoerd, maar verkeert buiten levensgevaar. In de wagen zat ook een kind, jonger dan tien jaar, dat lichtgewond raakte.

De chauffeur had de wagen nog maar enkele dagen en was het systeem met de automatische versnellingsbak nog niet gewend. "Veel erger is voorkomen door dat paaltje", klinkt bij hulpdiensten. "Op het voetpad liep een man met een kind in een winkelkar. Zonder dat paaltje was de wagen tegen die mensen gebotst. Dat was niet goed afgelopen." Het voertuig miste ook Café Artevelde op twee meter. De cafégangers vertelden geschrokken te zijn, maar bij aankomst van de politie zat de brasserie alweer goed vol.