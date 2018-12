Bejaarde man staat terecht voor dood van zijn vrouw: “Wapen is toevallig afgegaan” SVM

17 december 2018

17u25

Bron: Belga 0 Voor de correctionele rechtbank van Leuven start morgen de behandeling ten gronde van het proces tegen Livin B. De 74-jarige man staat terecht voor moord op zijn vrouw in Scherpenheuvel-Zichem in 2012. Zij werd dodelijk getroffen met één kogel.

Georgina Janssens (65) werd op 12 december 2012 doodgeschoten in de echtelijke woning in Schoonderbuken, een gehucht van Scherpenheuvel-Zichem. Haar man Livin B. zegt dat het vuurwapen toevallig afging na een ruzie met een van de twee inwonende zonen.

De beklaagde was op het ogenblik van de feiten 68 jaar. Hij genoot van zijn pensioen als metselaar en leidde een rustig leven aan de zijde van zijn echtgenote. Hun twee zonen kwamen dat vredige bestaan verstoren toen ze beiden na een mislukte relatie opnieuw hun intrek namen in de ouderlijke woning.

Schulden

Vooral met een van hen verliep de verstandhouding moeilijk. Die toen 39-jarige zoon had veel schulden gemaakt en zat in een financieel penibele situatie. Livin B. vond dat zijn zoon misbruik maakte van de goedheid van zijn ouders en drong erop aan dat hij zijn eigen boontjes zou doppen.

Daarin verschilde hij van mening met Georgina Janssens. Van haar mocht de zoon in het ouderlijke huis blijven wonen. Daarover ontstond in de vroege avond van 12 december 2012 een verhitte familiale discussie, die uitmondde in een hoogoplopende ruzie met fatale gevolgen. Livin B. greep plots naar een vuurwapen en bedreigde daarmee zijn zoon. Die kon het wapen afweren. Daarbij werd een schot gelost dat het slachtoffer in het hoofd raakte. Ze was op slag dood.

“Nooit de intentie”

De schutter beweert dat het wapen toevallig afging en dat hij nooit de intentie heeft gehad om zijn vrouw te doden. Die versie werd aanvankelijk kracht bijgezet door het buurtonderzoek. Maar het openbaar ministerie hecht geen geloof aan het verhaal van een ongeval en dagvaardde B. voor het zwaarste misdrijf: doodslag met voorbedachten rade. De beklaagde wordt ook beticht van moordpoging op zijn zoon.

Tijdens de inleidende zitting op 19 december 2017 werd afgesproken om eerst een wapendeskundige aan te stellen. Die moest klaarheid scheppen over de precieze omstandigheden van de fatale kogel. In een tussenvonnis op 23 januari 2018 besliste de rechtbank om die deskundige op te roepen als getuige. Op de zitting van 22 mei stelde de wapendeskundige dat het weinig waarschijnlijk is dat Livin B. het fatale schot toevallig loste na het afweermanoeuvre van de zoon.

Bijna dag op dag een jaar na de inleidende zitting kan het proces nu echt van start gaan. Livin B. wordt vertegenwoordigd door raadsman Toon Muysewinkel.