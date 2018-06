Bejaarde man overleden bij brand in Schaarbeek

21 juni 2018

In de Brusselse gemeente Schaarbeek is vanochtend een bejaarde man om het leven gekomen bij een brand. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Over de juiste oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Het parket heeft een onderzoek ingesteld.