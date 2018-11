Bejaarde man ontkent verkrachting: “Al drie jaar impotent” ADN

14 november 2018

14u17

Bron: Belga 1 Voor de rechtbank van Kortijk is vandaag een man van 74 jaar verschenen die een vrouw met een mentale beperking zou hebben verkracht. Er hangt hem een celstraf van drie jaar boven het hoofd, waarvan de helft effectief. De beklaagde zelf ontkent de feiten en zegt dat hij haar onmogelijk kon verkrachten aangezien hij al drie jaar impotent is.

De beklaagde was een vriend van het gezin en deed wel eens boodschappen voor het slachtoffer, een vrouw van 24 jaar met de mentale leeftijd van een kind, en haar moeder. In april vorig jaar zou hij haar verkracht hebben in zijn woning in Waregem, nadat hij haar had ingesmeerd met zonnecrème. "Hij gaf haar nadien tien euro en vroeg om er met niemand over te spreken", aldus de procureur. Zij vorderde een celstraf van drie jaar voor de bejaarde man, waarvan de helft effectief.

"Die man is niet aan zijn proefstuk toe", pleitte de advocaat van het slachtoffer. "Hij verkrachtte 45 jaar geleden al eens een minderjarige, maar hij blijft duidelijk gevaarlijk." Volgens de zeventiger gebeurden alle aanrakingen echter met toestemming van het slachtoffer. Bovendien zou hij volgens zijn advocaat niet in staat zijn om iemand te verkrachten want hij heeft twee valse heupen en klaagt al drie jaar bij zijn arts over impotentie.

Het vonnis volgt op 12 december.