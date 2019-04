Bejaarde man in Wezembeek voor 1.500 euro opgelicht na ‘aanrijding’ LDW

09 april 2019

22u30 0 Een 86-jarige man werd opgelicht nadat een bestuurder van een wagen hem ervan had beschuldigd dat hij zijn spiegel had beschadigd bij het voorbijrijden. De man gaf de oplichter uiteindelijk bijna 1.500 euro.

De misdaad gebeurde op de Mechelsesteenweg in Wezembeek-Oppem op 27 april 2019 rond 14u30. De oplichter was de bejaarde man naar huis gevolgd en beweerde dat die zijn linkerspiegel had beschadigd. De oplichter maakte de man wijs dat hij een franchise had van 3.739 euro en wou het ongeval onderling regelen op voorwaarde dat de man hem 1.400 euro cash gaf.

De oplichter gaf de man een lift om cash geld af te halen aan het dichtstbijzijnde bankkantoor. De bejaarde man haalde zo’n 1.400 euro af, de oplichter verplichtte hem om ook al het cash geld in zijn portefeuille af te geven.

Met een oproep in Faroek Live, probeert de politie nu om de oplichter te vinden. Wie tips heeft, kan bellen naar het gratis nummer van de politie 0800/30300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu .