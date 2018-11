Bejaarde man gestorven bij brand in Wijtschate LSI HA

08 november 2018

10u28

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 2 Bij een brand in een hoeve langs de Ieperstraat in Wijtschate (Heuvelland) is deze ochtend een 86-jarige alleenstaande man overleden.

Toen hij zijn kachel wou aansteken, liep er iets fout waardoor een steekvlam ook een zetel in vuur zette. Al gauw verspreidde zich heel wat rook in de landelijke en afgelegen woning. Een voorbijganger die het vuur nog probeerde te blussen, is met lichte rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten, waaronder een MUG-team, kwamen ter plaatse, maar konden de tachtiger niet meer helpen. De man stierf ter plaatse.