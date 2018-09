Bejaarde man (89) komt om bij "vuurtje stook" in Sint-Amands

20 september 2018

Aan de Kasteeldreef in het Antwerpse Sint-Amands is vandaag een 89-jarige man om het leven gekomen toen hij buiten een vuurtje aan het stoken was in een ton. Dat zegt de lokale politie van de zone Klein-Brabant.