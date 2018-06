Bejaarde man (81) ligt wekenlang dood in huis: buren slaan alarm door stank Maarten SwinnenLore Michiels

03 juni 2018

20u06

Bron: VTM NIEUWS 258 In Kortrijk is een man van 81 jaar pas weken na zijn dood teruggevonden in zijn huis. De man was vereenzaamd en had geen goed contact meer met zijn familie en vrienden. Zijn buren sloegen alarm door de aanhoudende stank.

De man woonde in een rustige straat in Kortrijk en hield zich vooral bezig met zijn duiven. Met zijn buren en familie had hij niet de beste band. Wellicht stierf de man al in april een natuurlijke dood. Nochtans zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) er alles aan te doen om dergelijke eenzame overlijdens te vermijden.

In Kortrijk worden 9.000 huizen bewoond door 60-plussers. Een drama als dit, kan altijd gebeuren, vreest de burgemeester. “Het is onmogelijk voor een stad om al die huizen regelmatig te bezoeken.”

Studenten

De Vlaamse steden en gemeenten hebben geen uniforme aanpak om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. In een aantal gemeenten lopen wel projecten om dat aan te pakken. In Leuven worden bijvoorbeeld studenten ingezet om bejaarden een bezoek te brengen. In Vilvoorde gaan gezinshulpen op bezoek met honden en in Knokke-Heist proberen ze telefonisch na te gaan welke ouderen eenzaam zijn.