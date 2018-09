Bejaarde man (81) kritiek na aanval door rund in Antwerps natuurgebied Sander Bral

11 september 2018

14u59

Bron: Eigen berichtgeving 4 Een man (81) uit Ekeren is maandagnamiddag levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij in het natuurpark Oude Landen werd aangevallen door een gallowayrund.

De man was aan het wandelen met zijn hond in het Ekerse natuurpark, toen hij in zijn rug werd aangevallen door één van de runderen die vrij rondlopen in het park. "Het was omdat de hond zonder zijn baasje huiswaarts keerde, dat de familie van de bejaarde man ongerust werd", weet Wouter Bruyns van de Antwerpse lokale politie. "De familie startte zelf een zoekactie en trof het slachtoffer zwaargewond aan in het natuurpark. Hij werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis." Het parket is een onderzoek gestart. Het zou gaan om een man die regelmatig in het park gaat wandelen.

In Oude Landen grazen gallowayrunderen vrij rond om mee het landschap te onderhouden. Ook in de Hobokense Polder en aan het Fort 3 in Borsbeek lopen zo'n runderen vrij rond. Aan de ingang van die natuurdomeinen staan waarschuwingsborden om afstand te houden van de dieren.