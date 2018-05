Bejaarde fietser zwaargewond bij ongeval met vluchtmisdrijf in Gent HA

29 mei 2018

09u38

Bron: Belga 4 In de Gentse deelgemeente Zwijnaarde is een 78-jarige fietser dinsdagmorgen zwaargewond geraakt toen hij aangereden werd door een personenwagen. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De bestuurder reed door na de aanrijding, maar hij kon later opgepakt worden. De 31-jarige man uit Oudenaarde legde een positieve ademtest af.

Het ongeval gebeurde rond 5.40 uur op het kruispunt van de Grotesteenweg Zuid (N60) en de Klossestraat in Zwijnaarde. "Een 78-jarige fietser uit Zwijnaarde werd, toen hij de N60 overstak ter hoogte van de verkeerslichten, aangereden door een personenwagen die op de N60 reed en uit de richting van Gent kwam", zegt het parket. De fietser raakte zwaargewond en moest onmiddellijk geopereerd worden in het ziekenhuis.

De bestuurder van de personenwagen pleegde vluchtmisdrijf. Hij kon rond 6.15 uur in Gent gevat worden. Het gaat om een 31-jarige man uit Oudenaarde. "De man legde een positieve ademtest af. In opdracht van het parket werd zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor de periode van 15 dagen. Hij werd gearresteerd en wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt zijn aanhouding", meldt parketwoordvoerster Caroline Jonckers.

Er is een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van ongeval te onderzoeken.