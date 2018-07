Bejaarde fietser sterft op drukke gewestweg in Roeselare Hans Verbeke

30 juli 2018

16u28

Bron: Eigen berichtgeving 2 Een ongeval op de Rijksweg (N36) in de Roeselaarse deelgemeente Rumbeke heeft rond 14.30 uur het leven gekost aan een bejaarde man. Toen het slachtoffer met zijn fiets ter hoogte van de Koestraat de drukke Rijksweg dwarste, werd hij gegrepen door een auto van een jong gezin.

Voor de bejaarde man kwam alle hulp te laat, hij stierf ter plaatse. Het jonge gezin was in shock. Door het ongeval is er in de richting van Izegem geen verkeer mogelijk op de Rijksweg tussen de kruispunten van de Moorseelsesteenweg en de Oekensestraat.