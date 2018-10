Bejaarde fietser (92) in levensgevaar na aanrijding op rotonde mvdb

12 oktober 2018

13u02

Bron: Focus-WTV 0 Een bejaarde fietser verkeert in levensgevaar na een verkeersongeval deze ochtend in het West-Vlaamse Ingelmunster. De 92-jarige man werd op zijn fiets aangereden op een rotonde, meldt Focus-WTV.

De man kwam op de rotonde aan de Ringlaan en de Meulebekestraat ten val na een lichte aanrijding met een wagen. De bejaarde is in levensgevaar naar het ziekenhuis in Kortrijk gebracht. Het ongeval veroorzaakte grote verkeershinder.