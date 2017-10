Bejaarde dame vlucht in badkamer voor inbrekers Kristof Pieters

Bron: Eigen berichtgeving 0 Thinkstock De politie heeft donderdagavond een klopjacht gehouden op gangsters die hadden ingebroken bij een bejaarde vrouw in het John Van Eyckpark in Waasmunster. Toen ze kort voor 22 uur lawaai hoorde, opende ze de deur van haar slaapkamer en stond ze oog in oog met twee mannen met zaklampen in de hand. De vrouw kon zich opsluiten in de badkamer en de hulpdiensten bellen.

Ondanks de massale politie die werd opgestart, kon er geen spoor meer gevonden worden van de daders. De bewoonster, een bejaarde dame, bleek ongedeerd maar was wel in shock.



Luide bonk

De agenten troffen de vrouw aan in de badkamer die ze op slot had gedaan. Ze verklaarde dat ze omstreeks 21.30 uur naar haar slaapkamer op de bovenverdieping was getrokken om te gaan slapen. Amper tien minuten later hoorde ze plots lawaai in haar huis. Aanvankelijk dacht ze dat het de wind was die ze hoorde, tot er plots een luide bonk was. De vrouw dacht dat er mogelijk iets was omgevallen in de woning en opende haar slaapkamerdeur. Op dat moment stond ze oog in oog met twee personen. Eén man bevond zich ter hoogte van de badkamerdeur en de andere op de trap. Beide hadden een zaklamp in de hand en droegen donkere kledij en een hoofddeksel.



Gevlucht

Volgens de vrouw waren de daders niet al te groot van gestalte en vrij slank gebouwd. Ze begon onmiddellijk heel hard te roepen en trok de slaapkamerdeur dicht en op slot. Op de badkamer heeft ze vervolgens de hulpdiensten gebeld. De badkamer gaf niet alleen met een deur uit op de slaapkamer maar ook op de gang waar één van de daders stond. Die deur deed de vrouw gelukkig altijd op slot zodat ze zich geen toegang konden verschaffen. Vermoedelijk gingen de daders er van uit dat er niemand thuis was en zijn ze gevlucht nadat ze werden opgemerkt door de vrouw en die hard begon te schreeuwen.