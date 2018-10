Bejaarde dame dodelijk gegrepen op voetpad in Vielsalm AW

24 oktober 2018

22u58

Bron: Belga 0 In Rencheux, in de gemeente Vielsalm, werd een 79-jarige dame vanavond door een auto gegrepen terwijl ze op het voetpad wandelde. De vrouw was op slag dood. De bestuurster zou de controle over haar voertuig verloren hebben door de gladheid van het wegdek. Dat zegt burgemeester van Vielsalm Elie Deblire.

Het slachtoffer was rond 18 uur te voet onderweg van de woning van haar zus naar haar eigen huis, een traject van enkele honderden meters. Het wegdek zou glad geweest zijn door de regen en de gevallen bladeren. De automobiliste was in shock na het ongeval en werd naar het ziekenhuis van Malmédy gebracht.