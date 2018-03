Bejaarde bankdirecteur op haar na doodgeslagen voor een paar horloges en "luttele euro's" kg

26 maart 2018

18u19

Bron: Belga 0 Een gepensioneerd bankdirecteur werd vorig jaar het slachtoffer van een gewelddadige homejacking door een jeugdbende uit Dendermonde. De daders krijgen nu zware celstraffen.

De overval vond eind 2017 plaats. Het viertal viseerde de 75-jarige oud-bankdirecteur omdat ze vermoedden dat in de woning 200.000 euro te rapen viel. Sven K., één van de daders, had de man al eerder bestolen, en vond toen een bankschrift dat hem deed geloven dat de grote som geld zich in het huis bevond.

De bende zakte in oktober af naar de woning. Terwijl Sif-Eddine J. en Fikri A. op de uitkijk stonden, drong Ales M. samen met de vierde het huis binnen. Daar takelden ze hun slachtoffer zwaar toe. Ze schopten en sloegen de man, en lieten hem voor dood achter. K. belde na de overval uiteindelijk zelf de politie om te melden dat de man werd doodgeslagen in zijn eigen woning. De bejaarde overleefde de feiten echter, maar verkeerde wel even in levensgevaar.

De 200.000 euro die de daders voor ogen hadden, was niet in huis, waardoor ze afdropen met slechts "een paar luttele euro's" en horloges.

"Zonder normbesef"

De rechtbank noemde de beklaagden "gevaarlijke individuen, zonder normbesef" en deelde strenge celstraffen uit. J. (21) moet vijf jaar de cel in, terwijl A. en M., beiden 19 jaar, een effectieve celstraf van vier jaar kregen. K. werd eerder al geïnterneerd.