Bejaarde (91) sterft bij woningbrand in Waregem kg

24 december 2018

12u51

Bron: Belga 4 Bij een woningbrand in Waregem is vandaag een man van 91 om het leven gekomen. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

De brandweer van de zone Fluvia kreeg rond 10.30 uur een oproep binnen voor hevige rookontwikkeling in een woning in de Deerlijkseweg in Waregem. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, stond de thuisverpleegster van de bewoner hen op te wachten. De brand was vrij snel onder controle, maar voor de bewoner, een man van 91 jaar, kwam alle hulp te laat.



Het parket heeft een wetsdokter en een branddeskundige ter plaatse gestuurd om de oorzaak van de brand en het overlijden te onderzoeken.