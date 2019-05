Bejaarde (85) maakt rechtsomkeert op snelweg: “Je had morsdood kunnen zijn” Deze week in politierechtbank VHS - LDO - SDVO - LSI

24 mei 2019

11u19

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een bejaarde man die een afrit had gemist, is door de rechter beboet omdat hij op de E403 ter hoogte van Roeselare rechtsomkeert maakte en al spookrijdend op een tegenligger botste. Een Brugse mocht dan weer aan de rechter uitleggen waarom ze rondreed met een andersvalidekaart van een man die al vijf jaar is overleden. Een landbouwer ten slotte had een opmerkelijke uitleg waarom hij in Ronse door het rood was gereden: “Het duurde te lang.” Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Leo V. (85) stond donderdag voor de politierechter voor roekeloos rijgedrag op de snelweg. Hij maakte rechtsomkeert en botste met een tegenligger. “Je had morsdood kunnen zijn”, foeterde de politierechter.



Elke week gaat Leo V. naar zijn voetballende kleinzoon kijken. In oktober 2017 was hij daarom op weg naar Kachtem. Op de E403 richting Brugge besefte hij plots dat hij de afrit Roeselare-Haven had gemist. De man stopte op de pechstrook, keek of de rijbaan vrij was en draaide vervolgens om terug te keren. De spookrijder botste even later op een auto op de linkerrijstrook. Er vielen gelukkig geen slachtoffers. De federale wegpolitie trok het rijbewijs van Leo V. in voor vijftien dagen. “Mijn cliënt heeft ondertussen zijn rijbewijs laten aanpassen, waardoor het hem verboden is nog op de snelweg te rijden”, zegt zijn advocaat. “Ik besefte pas dat ik op de snelweg zat toen ik al gekeerd was”, zei Leo V. in de rechtbank. De rechter wees hem op de flinke portie geluk die hij had. “Je had morsdood kunnen zijn.” Toch toonde de rechter zich mild: Leo V. kreeg een boete van 320 euro met uitstel en geen rijverbod. (VHS)

Brugse (63) rijdt met andersvalidenkaart van een man die al vijf jaar overleden is

Een 63-jarige vrouw uit Brugge heeft in de politierechtbank een boete van 240 euro gekregen. M.D. bleek gebruik te maken van een andersvalidenkaart op naam van een man die al vijf jaar overleden was. De Brugse politie controleerde op 6 september vorig jaar een wagen die geparkeerd stond op een plaats voor personen met een handicap aan het Jan Van Eyckplein.

In de auto lag een andersvalidenkaart op naam van een man die al op 12 maart 2013 was overleden. Onderzoek bracht aan het licht dat M.D. de auto verkeerd had geparkeerd. De vrouw ontkent dat ze op de hoogte was van de fraude. “Die bewuste wagen was niet van mijn cliënte”, pleitte haar advocate. “Ze wist niet van wie die kaart was.”

De politierechter hechtte weinig geloof aan het verhaal van M.D. en veroordeelde haar dinsdagmorgen tot een boete van 240 euro. (SDVO)

Landbouwer rijdt doelbewust door het rood: “Het duurde te lang”

De politierechter in Oudenaarde heeft een 59-jarige landbouwer met een beetje te weinig geduld een boete van 240 euro en een rijverbod van 8 dagen opgelegd. De man reed in Ronse door een rood licht omdat het volgens hem te lang duurde voor het weer groen werd.



“Het verkeerslicht stond op rood, dus ik wachtte en wachtte. Dan ben ik maar traag verder gereden”, legde de man uit aan de rechtbank. De politierechter vond het maar een vreemde uitleg en legde de landbouwer een rijverbod van acht dagen op. Hij moet ook een boete van 240 euro betalen. (LDO)

Man ontdekt overspel van vrouw en duwt gas- pedaal iets harder in: rijverbod en boete

Een liefdesbreuk is voor een man uit Destelbergen extra pijnlijk geëindigd. Hij heeft zich in de politierechtbank moeten verantwoorden voor een snelheidsovertreding die hij beging nadat hij het overspel van zijn vrouw had ontdekt.

“Mijn cliënt herinnert zich de bewuste dag nog goed, want hij ontdekte toen dat zijn vrouw overspel had gepleegd”, legt de advocate van de man uit. “Hij wou zo snel mogelijk weg uit de situatie en is in zijn auto gesprongen. De beelden bleven wel door zijn hoofd spoken en daardoor heeft hij het gaspedaal te diep ingedrukt.” De man werd uiteindelijk in Zottegem geflitst. De politierechter legt hem een boete van 480 euro op. De man moet zijn auto ook 20 dagen aan de kant laten staan in het weekend en op feestdagen. (LDO)

Met 2,23 promille om frietjes: rijverbod en boete, maar geen alcoholslot

Een maand rijverbod, bijna duizend euro boete, maar geen alcoholslot. Stevie R. (36) mocht zich al bij al gelukkig prijzen voor de politierechter in Kortrijk. Hij stond er terecht omdat hij op 20 augustus 2018 met zijn wagen in de Kasteelstraat in Moorslede tegen een wegversmalling, bloembakken, een zitbank en de gevel van een woning was gereden. Hij was verstrooid geraakt door een omgevallen zak in zijn wagen. Bovendien had hij 2,23 promille alcohol in het bloed, terwijl hij in 2009 al eens een zware veroordeling voor de politierechtbank had opgelopen.

De man en zijn advocaat hadden de grootste moeite van de wereld om de politierechter ervan te overtuigen geen alcoholslot op te leggen. “Dan kan ik mijn job als ICT’er in een bedrijf vergeten”, klonk de smeekbede van zijn advocaat. “Hij was aan het verbouwen en had met zijn helpers enkele pintjes gedronken. Uit dankbaarheid wou hij nog frietjes halen.” De advocaat en R. slaagden in hun missie omdat de vorige veroordeling toch al tien jaar geleden was. (LSI)

Met de auto spelen in de sneeuw: boete van 760 euro

De sneeuw die in de winter van 2018 in ons land viel, heeft een bestuurder uit Zottegem verleid om zijn beste stuurkunsten boven te halen op de Markt, maar het brengt hem ook in tot in de politierechtbank.

De jongeman trok hevig op, remde plots en slipte met een voorlopig rijbewijs op zak en een passagier in de auto door de sneeuw. De gordel dragen vond de bestuurder niet nodig op dat moment. In de politierechtbank liet de bestuurder optekenen dat hij gewoon slipte door de sneeuw en dat hij daarom zijn handrem heeft opgetrokken en niet omgekeerd. De rechter legde de man een boete op van 760 euro, onder meer omdat hij zijn wagen niet onder controle had. (LDO)

Dashcam doet roekeloze automobilist das om

Dirk M. (44) uit Kortrijk heeft van de politierechter een rijverbod van een maand en een boete van vierhonderd euro gekregen voor roekeloos rijgedrag op de A19 in Wervik op 6 november 2018. “Hij duwde een inhalende auto bijna van de weg af, haalde rechts in en wurmde zich tussen een auto en een vrachtwagen. Een dashcam legde alles vast”, zei de openbare aanklager.



“Hij wou gewoon inhalen, maar een automobilist op de linkerrijstrook die snel naderde, wilde hem er niet tussen laten”, probeerde zijn advocate. “Ze waren beiden koppig.” Die uitleg schoot bij de politierechter in het verkeerde keelgat. “Dit was uiterst gevaarlijk rijgedrag. Hij toonde geen greintje respect voor de verkeerswet. De camerabeelden zijn duidelijk”, motiveerde ze haar vonnis. Op de koop toe bedacht ze Dirk M. nog met een theoretisch rij-examen. (LSI)

Man met alcoholprobleem: “Zijn we niet allemaal dronkaards?”

Frederik B. mag van de politierechter drie maanden niet meer met de auto rijden omdat hij opnieuw onder invloed werd betrapt achter het stuur. Zijn advocaat erkende het alcoholprobleem van B. “’Zijn we niet allemaal dronkaards onder elkaar?’, klonk het toen ik hem met zijn probleem confronteerde.”

B. werd in 2013 ook al eens veroordeeld voor rijden onder invloed, maar de man blijft tekenen vertonen van regelmatig alcoholgebruik. Politierechter Philip Hoste beval daarom de aanstelling van een deskundige. Die moet uitmaken of de Wervikaan eigenlijk nog kan rijden. “Mijn cliënt is een eenzaat”, pleitte zijn advocaat. “Ik heb met hem gepraat over zijn alcoholprobleem, maar hij haalt de schouders op. Ik heb niet de indruk dat hij er van wakker ligt.”

De rechter sprak naast het rijverbod van drie maanden ook een boete van 1.600 euro uit. B. zal een geneeskundig en psychologisch onderzoek moeten ondergaan. (VHS)

Aanrijder te laat om aangifte te doen van ongeval... door elektriciteitspanne

Niels D. uit Ingelmunster heeft een rijverbod van vijftien dagen gekregen voor vluchtmisdrijf. Voor hij ’s morgens aangifte kon doen van een ongeval dat hij de avond voordien had veroorzaakt, stond de politie al aan zijn deur. “Mijn wekker was niet afgelopen door een elektriciteitspanne”, legde hij uit op de politierechtbank.

Op 23 januari 2018 merkte de politie op dat een geparkeerde vrachtwagen in de Stuivenbergstraat in Izegem was aangereden. Iets verderop stond een beschadigde wagen. Die was eigendom van Niels D. uit dezelfde straat. De politie ontdekte ook dat de wagen niet was ingeschreven. Toen agenten ’s morgens aanbelden bij de eigenaar, werd die gewekt uit zijn slaap. “Ik wou mijn verantwoordelijkheid niet ontlopen”, zegt de man. “Maar ik besloot eerst te gaan slapen om dan ’s morgens aangifte te doen bij de politie. Ik had mijn wekker gezet, maar die was niet afgelopen omdat Infrax die morgen bezig was met werken, waardoor de elektriciteit in de straat was afgesloten.” (VHS)