Bejaard slachtoffer (88) van vluchtmisdrijf overleden aan verwondingen Hans Verbeke

21 november 2018

14u32

Bron: eigen berichtgeving 0

De 88-jarige voetganger die gisteravond omstreeks 17.45 uur omver gereden werd in de Oude Veurnestraat in Ieper, is vanmiddag overleden aan zijn verwondingen. Dat laat het parket van Ieper weten.

De bejaarde man wou ter hoogte van een krantenwinkel de straat oversteken toen hij gegrepen werd door een auto. De bestuurder pleegde na het ongeval vluchtmisdrijf. De bestuurder vluchtte weg in de richting van de Haiglaan en de Noorderring.

De politie roept op tot getuigen. Volgens hun informatie zou het gaan om een lichtkleurige auto van het type break of SUV. De politie vraagt ook aan de aanrijder om zich te komen melden. Tot vanmiddag was dat alleszins nog niet gebeurd.