Bejaard koppel komt om bij brand in Aat TK

09u22

Bron: Belga 0 Photo News In het Henegouwse Aat zijn vannacht twee mensen omgekomen bij een woningbrand. Dat meldde de lokale brandweer. De slachtoffers zijn een koppel zeventigers.

De brand in de voormalige rijkswachtgebouwen brak uit rond 02.30 uur. Het werk van de brandweer werd bemoeilijkt omdat er heel wat papier en karton op de trappen lag. De brand zelf kon vlug geblust worden, maar een ouder koppel, beiden in de zeventig, kwamen om. De brandweer vond de slachtoffers in bed; ze werden bevangen door de rook.

Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk.