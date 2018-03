Bejaard koppel dood aangetroffen in huis, vermoedelijk overleden door CO-vergiftiging Hans Verbeke

06 maart 2018

16u26

In het West-Vlaamse Mesen zijn deze namiddag in een rijwoning langs de Armentiersstraat de stoffelijke overschotten aangetroffen van een ouder echtpaar. Het was de politie die op de lichamen uitkwam, nadat buurtbewoners alarm hadden geslagen omdat er al een aantal dagen geen beweging meer merkbaar was in en rond de woning.

Vermoed wordt dat het koppel - beiden zijn 76 - al een tiental dagen geleden is overleden aan de gevolgen van een koolstofmonoxidevergiftiging, ook wel de 'stille doder' genoemd. In de woning heeft de brandweer immers verhoogde CO-waarden gemeten. De slachtoffers waren vereenzaamd. Ze hadden geen kinderen en zochten nooit contact met de buurt.

De jongste dagen waren er in Vlaanderen al meerdere sterfgevallen door een CO-vergiftiging. Vorige week nog kwam een man in Rijkevorsel om het leven en maandag werd in Lier een 29-jarige vrouw aangetroffen die omkwam door CO-vergiftiging. Elk jaar maakt de stille doder slachtoffers. Een goede ventilatie en goed werkende verwerkingstoestellen kunnen CO-vergiftiging voorkomen.