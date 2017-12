Bejaard echtpaar thuis overvallen door twee gemaskerde mannen in Kleine-Brogel EB

23u20

Bron: Belga 3 rv Archiefbeeld. Een 74-jarige man uit Kleine-Brogel (Peer) en zijn 75-jarige echtgenote zijn voorbije zaterdag thuis overvallen door twee gemaskerde en gewapende mannen die geld eisten. Een van de overvallers had een bijl op zak.

Er ontstond een schermutseling, waarbij de bewoner enkele rake klappen en schoppen kreeg. Tijdens het tumult kon de zeventiger naar zijn luchtbuks grijpen, waarna de twee gemaskerde mannen zonder buit op de vlucht sloegen.

De feiten speelden zich af in de Groenewoudstraat in Kleine-Brogel (Peer). De man werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn echtgenote kwam er met de schrik van af. De twee mannen wisten te ontkomen. Het nieuws raakte vandaag bekend, onder meer via de website van Het Belang van Limburg. Politie en gerecht deden een uitvoerig sporenonderzoek.