Bejaard echtpaar stapt samen uit het leven in De Panne BBO

11 maart 2018

19u06 20 Een bejaard koppel heeft zich in de vooravond samen van het leven beroofd in De Panne. Het echtpaar van 86 en 87 jaar oud sprong van de negende verdieping van een appartementsgebpuw in de Hendrik Consciencelaan. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar beide personen waren meteen overleden.

Het gaat om mensen die al 35 jaar in het gebouw wonen, maar sinds eind vorig jaar in een rusthuis verblijven. Op het appartement van het echtpaar, op de derde verdieping van het gebouw, werd een afscheidsbrief gevonden door de politie. Het echtpaar zou er een einde aan hebben gemaakt omdat ze zich niet meer gelukkig voelden, sinds ze nog moeilijk voor zichzelf konden zorgen en sinds enkele maanden in een rusthuis verbleven. Af en toe keerden ze nog terug naar hun appartement, maar niemand vermoedde dat ze zich van het leven zouden beroven. De plaats werd na onderzoek vrijgegeven door de politie, waarna een begrafenisondernemer beide slachtoffers wegbracht.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan steeds terecht op www.zelfmoord1813.be of het gratis nummer 1813.