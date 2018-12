Beide motoren vliegtuig Brussels Airlines vallen uit tijdens vlucht van Kinshasa naar Brussel TT

25 december 2018

13u19

Bron: BEA, Luchtvaartnieuws.nl 6 Een Airbus A330-200 van Brussels Airlines staat al twee weken aan de grond op de luchthaven van Zaventem nadat op 11 december de beide motoren van het toestel in volle vlucht waren uitgevallen. Het vliegtuig was onderweg van Kinshasa naar Brussel toen het zowel tijdens de vlucht als tijdens de landing mis liep. Dat is erg uitzonderlijk.

Vlucht SN358 was op 's avonds op 10 december vertrokken in Kinshasa met als bestemming de luchthaven van Zaventem. In eerste instantie verliep de vlucht zonder problemen, maar boven Algerije viel plots de linkermotor van de Airbus uit. Dat betekent niet automatisch dat de veiligheid van de passagiers in het gedrang kwam, maar de piloten besloten toch een voorzorgslanding te maken op de luchthaven van het Tunesische eiland Djerba.

Uiteindelijk kregen de piloten de motor opnieuw aan de praat en konden ze verder vliegen naar Brussel. Maar bij de landingsprocedure in Brussel liep het opnieuw fout: dit keer was het de rechtermotor die volgens de Franse officiële luchtvaartveiligheidsorganisatie Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la Sécurité de l’Aviation Civile (BEA) “verschillende keren” uitviel. De rechtermotor kon uiteindelijk automatisch opnieuw opgestart worden, en het vliegtuig landde wel met twee werkende motoren.

Toch wordt het incident in ons land onderzocht door de Air Accident Investigation Unit van de FOD Mobiliteit. ook BEA spreekt van een “serious incident”. Dat twee motoren tijdens een vlucht uitvallen, is erg uitzonderlijk. Volgens de gespecialiseerde site luchtvaartnieuws.nl staat het toestel sinds de landing al twee weken aan de grond, al kon Brussels Airlines nog geen uitsluitsel geven over de oorzaak van het incident. Morgen zou de Airbus een nieuwe testvlucht maken. Als die goed verloopt, wordt het donderdag opnieuw ingezet.

Bij Brussels Airlines was voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar. Het bijna 19 jaar oude toestel werd in 2000 door Sabena voor het eerst in gebruik genomen. Na het faillissement van de Belgische luchtvaartmaatschappij deed het dienst bij Lufthansa, SWISS en Air Australia, vooraleer het in april 2013 bij Brussels Airlines terechtkwam.

