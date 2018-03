Begrotingsinspanning van 20 miljard euro nodig om staatsschuld terug te dringen tot 60 procent van bbp rvl

06 maart 2018

10u52

Bron: Belga 19 België moet tegen 2024 een budgettaire inspanning van 20,6 miljard euro leveren om de staatsschuld in 2032 terug te kunnen brengen tot 60 procent van het bbp. Dat blijkt uit berekeningen van de Europese Commissie die dinsdag te lezen staan in Le Soir.

België heeft het in 2017 beter gedaan dan voorzien, maar laat nog steeds een schuldpercentage van 102,8 procent optekenen. Die hoge staatsschuld is de Europese Commissie al langer een doorn in het oog.

De Commissie heeft nu berekend dat België tussen 2019 en 2024 een budgettaire inspanning van 20,6 miljard euro moet doen om de overheidsschuld terug te dringen tot 60 procent van het bbp in 2032. Die 60 procent is de norm die volgens de verdragen aan de landen van de eurozone is opgelegd.

Het rapport van de Europese Commissie over de economische en budgettaire situatie van België wordt donderdag gepubliceerd.