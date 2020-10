Exclusief voor abonnees

Begrotingsexpert Wim Moesen fileert A4’tje met krijtlijnen van regering-De Croo: “Het slechtste wat ons kan overkomen: EU-steun missen door gekibbel”

Sven Spoormakers

05 oktober 2020

05u00

0

1,2 miljard euro investeringen in de gezondheidszorg. Een minimumpensioen van 1.500 euro. Alles samen wil de regering-De Croo voor 4 miljard nieuw beleid uitrollen, maar de belastingdruk mag niet stijgen. Dus is dé vraag: waar komt dat geld vandaan? "Ik vrees toch dat het EU-geld al meegerekend is, hoewel nog niet bekend is hoeveel België zal krijgen."