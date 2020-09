Begrotingsdiscussie in federale formatie nog hele kluif, mogelijk morgen nog onderhandelingen TT

27 september 2020

19u32

Bron: Belga 0 De onderhandelaars van de zeven partijen die een nieuwe federale regering willen vormen, zitten nog altijd rond de tafel op zoek naar een regeerakkoord. De kans lijkt klein dat ze hun werk in de loop van de nacht helemaal zullen kunnen afronden. Met het begrotingswerk ligt er immers nog een hele kluif op de tafel.



De voorzitters van liberalen, socialisten, groenen en CD&V zijn nu al dagen intensief aan het onderhandelen over een regeerakkoord, dat ze uiterlijk morgen klaar willen hebben. De coformateurs Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open Vld) moeten dan verslag uitbrengen aan de koning. Wanneer ze dat precies moeten doen, is nog niet duidelijk. Aan VTM Nieuws sprak Magnette vanmorgen over "maandagavond".

Er wachten nog lange onderhandelingsuren in het Egmontpaleis. Nadat vandaag onder meer over fiscaliteit is gesproken, wacht ook nog het begrotingswerk, waardoor uiteindelijk ook heel wat eerder afgesproken maatregelen opnieuw op de tafel komen. Vraag is bijvoorbeeld hoe de door de sommige partijen gevraagde verhoging van de minimumpensioenen gefinancierd zal worden en hoe die verhoging concreet in de tijd gepland zal zijn.

Bevoegdheden

Voorlopig is niet duidelijk of de onderhandelaars vannacht "tot de finish" gaan. Mogelijk komen ze morgen nog bijeen om de laatste zaken uit te klaren. Dat gaan niet in het minst om de verdeling van de bevoegheden tussen de verschillende partijen en de vraag wie er uiteindelijk premier wordt. Aan RTL-Tvi zei Waals minister-president Elio Di Rupo dat het niet "ongerechtvaardigd" zou zijn mocht de PS vragen om de eerste minister te mogen leveren, omdat de socialistische familie (PS en sp.a) de grootste politieke familie is. Maar Di Rupo nuanceerde wel: "Dat is nog iets anders", reageerde hij op de vraag of de PS de Wetstraat 16 effectief zal opeisen.

Beweging.net, de christelijke werknemersbeweging, reageert intussen positief op de vorming van de Vivaldi-coalitie. "Als beweging.net zijn we dus in positieve verwachting van een regering die eindelijk de slagschaduw van de verkiezingen achter zich laat en zich ten volle richt op de vraagstukken van ons land. We hebben al meer dan 400 dagen geleerd dat angst een slechte raadgever is. Wanneer deze partijen de moed hebben in een regering te stappen, verdienen ze minstens daarvoor krediet", zegt voorzitter Peter Wouters in een boodschap op de website van beweging.net .