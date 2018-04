Begrotingscontrole levert Vandeurzen 12 miljoen euro op "Verder inzetten op zorg en ondersteuning kwetsbare personen" HA

05 april 2018

09u44

Bron: Belga

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen krijgt 12 miljoen euro extra budget voor eenmalige investeringen. Dat heeft de Vlaamse regering vorige vrijdag beslist op de ministerraad. Daarnaast krijgen jeugdhulp en de woonzorgcentra er respectievelijk 6 en 3 miljoen euro aan recurrente uitgaven bij. "Hiermee kunnen we verder inzetten op de zorg en ondersteuning van kwetsbare personen", zegt Vandeurzen.

De begrotingscontrole van de Vlaamse regering kon vorige week afklokken met een overschot van 100 miljoen euro, waardoor zelfs 200 miljoen geïnvesteerd kan worden in nieuw beleid. De helft daarvan gaat naar het basisonderwijs, de vergroening van de bussen van De Lijn en maatregelen tegen energiearmoede. Maar ook Welzijn kan op een extra cent rekenen. Minister Vandeurzen krijgt er 12 miljoen euro voor eenmalige investeringen bij, kondigt zijn kabinet aan.

De minister wil die extra middelen investeren in de zorg en ondersteuning van kwetsbare personen. Concreet gaat er 3 miljoen naar de opvang in gemeenschapsinstellingen, 4 miljoen naar de invoer van de Vlaamse sociale bescherming, en 2 miljoen naar nieuwe vaccins tegen onder meer HPV en griep. Gehoorscreeners bij Kind en Gezin krijgen 1 miljoen extra om gehoorproblemen bij jonge kinderen accurater op te sporen, de overige 2 miljoen gaat naar diverse initiatieven zoals agressiebeheersing en elektronisch toezicht.

Jeugdhulp

Vandeurzen kreeg ook extra budget voor een aantal recurrente uitgaven. Bij de begrotingsopmaak voor dit jaar kreeg Welzijn al een jaarlijks terugkerend budget van 13 miljoen euro voor jeugdhulp, waarvan 3 miljoen voor pleegzorg. Dat laatste budget stijgt nu nog met 6 miljoen, want "de opvang die voorzien wordt via pleegzorg blijkt een succes en is nog sneller gegroeid dan voorzien", klinkt het op het kabinet-Vandeurzen. In totaal kreeg de jeugdhulp er dit jaar zo al 19 miljoen euro bij.

Voor de opschaling van woonzorgcentra naar RVT-woongelegenheden - die aangepast zijn aan bejaarden met een hogere zorgbehoevendheid - wordt 3 miljoen euro aan recurrente uitgaven voorzien, wat het totaal voor dit jaar op 14 miljoen brengt.