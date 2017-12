Mag u binnenkort mee beslissen over de besteding van de Vlaamse begroting? kv

05u19

Bron: Belga 0 BELGA Bart Tommelein, Vlaams minister van Financiën (Open Vld). Begroting De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld dringen aan op een burgerbegroting op Vlaams niveau. Dat bericht De Standaard maandag. Burgers mogen daarbij mee beslissen over de besteding van het Vlaamse budget.

Burgerbegrotingen bestaan al op kleine schaal, onder meer in Gent, in het district Antwerpen of de stad Kortrijk. Als het van de meerderheid in het Vlaams Parlement afhangt, komt er iets vergelijkbaars op Vlaams niveau. Parlementsleden van de drie Vlaamse meerderheidspartijen vragen in een ontwerpresolutie aan de Vlaamse regering om tegen de zomer van volgend jaar werk te maken van een burgerbegroting.

Het zal niet zo zijn dat burgers zomaar een deel van het Vlaamse budget kunnen besteden. De beslissingsmacht blijft bij het Vlaams Parlement. Elke minister zal binnen zijn beleidsdomein een deel van zijn begroting kunnen openstellen voor de inbreng van burgers. Over hoeveel geld burgers zelf mogen beschikken en welk soort projecten in aanmerking komen, moet later nog worden beslist.

Meer over politiek

Vlaams Parlement