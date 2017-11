Hendrik Bogaert: "Zuid-Europese mentaliteit is via Wallonië in regering geslopen" Redactie

20u40

CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert. Begroting "Ik heb de indruk dat de Zuid-Europese mentaliteit via de Club Med-landen en via Wallonië en Brussel in de federale regering is geslopen. Wij moeten als Vlaamse partijen zeggen: nee, we willen dat niet, we willen een orthodox beleid zoals in Nederland en Duitsland." Dat heeft Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V) vandaag gezegd in Terzake op Canvas.

De Europese Commissie heeft de ontwerpbegrotingen 2018 van alle eurolanden grondig doorgenomen. België krijgt samen met Oostenrijk en de 'Club Med-landen' Italië, Frankrijk, Spanje en Portugal een onvoldoende. Ons land levert te weinig inspanningen om de begroting weer gezond te maken en geeft te veel uit, waardoor de overheidsschuld onvoldoende daalt.

"Bijna tweederde van het goede nieuws komt van de rentelasten. Dat zal op een bepaald moment keren en dan zullen we jaar na jaar slecht nieuws hebben", reageerde Hendrik Bogaert. "Het is verstandig om nu dat gat te dichten en toch gebeurt het niet", stelde hij vast. "Ik steun de regering, maar op dit punt kan je niet anders dan zeggen dat ze de rol wat lost. We zijn in een herstelregering zonder staatshervorming gestapt en die moet orde op zaken stellen."

Verbijsterend

Sp.a-voorzitter John Crombez toonde zich in de uitzending niet verbaasd dat een CD&V'er zo van leer trekt tegen de eigen regering. "Het zijn de reacties van de ministers van Financiën en Begroting en van de premier die verbijsterend zijn", aldus Crombez. "Zij zeggen dat we op schema zitten en dat alles in orde is."

Voor de sp.a'er moeten de belastingen op arbeid en op consumptie naar beneden. Volgens Bogaert moet er worden bespaard, al wil hij niet kwijt waar. "Besparen is altijd een mix. Dat is geen leuk verhaal om te brengen. Ik ga niet publiek zeggen hoe we dit kunnen oplossen. Ik denk dat geen enkele partij op dit moment haar kaarten op tafel moet leggen", aldus de voormalige staatssecretaris.