Belasting op komst voor bedrijven die in buitenland amper belastingen betalen

18u07

Bron: Belga 1 BELGA Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Begroting De fiscus zal binnenkort bedrijven die in het buitenland actief zijn maar daar geen of nauwelijks belasting betalen toch kunnen belasten. Dat zei minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vandaag in de Kamer. De verandering maakt deel uit van de hervorming van de vennootschapsbelasting. In bepaalde gevallen zullen wel nog belastingverdragen gewijzigd moeten worden.

De Standaard schreef gisteren dat 62 miljard euro of ruim driekwart van alle door Belgische bedrijven aangegeven betalingen naar buitenlandse belastingparadijzen vorig jaar naar de Verenigde Arabische Emiraten (met als financieel centrum Dubai) vloeide. Negentig procent van dat bedrag komt van één vennootschap.



Na een vraag van Eric Van Rompuy (CD&V) zei minister Van Overtveldt dat het genoemde bedrag "financiële stromen" zijn, geen winsten. De fiscus volgt die stromen wel op om te zien of er geen fiscale problemen zijn.



België heeft sinds 2003 een dubbel belastingverdrag met de Emiraten. Dat verdrag maakt het quasi onmogelijk om winsten die daar niet of nauwelijks belast zijn hier alsnog te belasten.



"Eén van de onderdelen van de hervorming van de vennootschapsbelasting zal daar voor een stuk verandering in brengen", zei Van Overtveldt vandaag in de Kamer. "We zullen entiteiten die in het buitenland onderworpen zijn aan een zeer lage belasting - minder dan 12,5% - kunnen gaan belasten". Van Overtveldt pleit er wel voor om de problematiek op internationaal vlak aan te pakken, via Europese initiatieven of via de OESO.

