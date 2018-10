Begrafenissen zijn fors duurder dan vroeger ADN

26 oktober 2018

14u23

Bron: Belga 3 We geven vandaag ruim 5.000 euro uit aan een begrafenis, waar dat in 2008 nog zowat 4.000 euro was, in 1986 maar 1.900 euro en in 1979 slechts 1.250 euro. Over een periode van 40 jaar komt dit met de inflatie inbegrepen neer op een ruime verdrievoudiging. Ook opvallend is dat een crematie in Vlaanderen (5.200 euro) gemiddeld nog nauwelijks goedkoper is dan een niet-crematie (5.400 euro), zo blijkt uit een onderzoek van Test Aankoop.

In maart van dit jaar deed consumentenorganisatie Test Aankoop een steekproef bij 850 Belgen tussen de 40 en de 80 jaar oud om meer te weten te komen over hun ervaringen met betrekking tot begrafenisgebruiken, hun voorkeuren daarbij en de kosten die dit met zich meebrengt. Test Aankoop besluit dat de kostprijs van een begrafenis over een periode van 40 jaar (tussen 1979 en 2018) bijna is verviervoudigd: van 1.250 naar gemiddeld 5.000 euro, dit bij een overeenkomstige verdrievoudiging van de levensduur.

Een kwart van de nabestaanden betaalt minstens 6.000 euro en 5 procent betaalt 9.000 tot 15.000 euro. De gemiddelde kostprijs in Vlaanderen ligt daarbij zowat 700 euro hoger dan in Wallonië (5.300 euro tegenover 4.600 euro). In Vlaanderen is een crematie gemiddeld nog nauwelijks goedkoper dan een niet-crematie (5.200 euro tegenover 5.400), terwijl dit verschil in Wallonië beduidend groter is (4.100 tegenover 5.100 euro).

Uit de cijfers blijkt dat minder dan 36 procent van de overledenen een teraardebestelling krijgt en 63 procent wordt gecremeerd. Een absolute minderheid van 1 procent wordt geschonken voor wetenschappelijke doeleinden. De respondenten gaven hun begrafenisondernemer gemiddeld 8,6 op 10 en toonden zich erg tevreden naar waardigheid, organisatie en contact toe. De enige kritiek die er was, was de druk die men voelde om te opteren voor duurdere producten en diensten.