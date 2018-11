Begrafenissen uitgesteld door poststaking Aandeel bpost zakt naar laagste peil ooit Sven Ponsaerts en Frank Dereymaeker

09 november 2018

05u15 14 Begrafenisondernemers zitten met de handen in het haar. Door de vijfdaagse poststaking komen rouwbrieven te laat of niet aan. Sommige uitvaarten worden zelfs uitgesteld. Intussen krijgt bpost enorme klappen op de beurs.

De staking bij bpost treft niet alleen de (web)winkels, ook de uitvaartsector lijdt onder de acties. Veel begrafenisondernemers zien zich genoodzaakt om rouwbrieven zélf te bussen, samen met de nabestaanden. Maar voor familieleden en vrienden die veraf wonen, is dat geen optie. Sommige rouwcentra kiezen ervoor om de overlijdensberichten dan maar aan te kondigen op hun site en/of via sociale media. "Maar een digitale rouwbrief is niet voor iedereen ideaal", beseffen ze bij De Nachtzon in Maldegem. "Oudere mensen hebben er vaak geen toegang toe en de Vlaming is nog steeds gehecht aan de 'echte' rouwbrief." En dus worden hier en daar zelfs begrafenissen uitgesteld.

De syndicale actie gaat intussen onverminderd verder. De vakbonden en directie van bpost zaten gisteren wel de hele dag samen. Daarbij zijn er "belangrijke en zeer concrete voorstellen" op tafel gelegd, zo luidde het na afloop. Maandag worden die op een nieuwe vergadering verder besproken. Over de inhoud werd niets gelost.

Minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) heeft CEO Koen Van Gerven alvast duidelijk gemaakt dat een oplossing voor het chronische personeelstekort "absolute prioriteit" is. De bpost-topman ligt niet alleen onder vuur bij zijn personeel en voogdijminister, ook beleggers hebben steeds minder vertrouwen in Van Gerven. De twijfels groeien of bpost de vooropgestelde winst dit jaar zal realiseren. Want de explosie aan kosten (transport, personeel...) en de verlieslatende Amerikaanse dochter Radial wegen zwaar op de resultaten - én op de beurskoers. Het aandeel zakte gisteren met bijna 11% tot z'n laagste peil ooit.