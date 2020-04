Begrafenisondernemer in coronatijden: "Dat het maar snel voorbij is” Stijn Fraeters

15 april 2020

15u33

Bron: VTM NIEUWS 3

We treden een dag in de voetsporen van begrafenisondernemer Jan Gorinsek en zijn team. Want ook die job wordt sterk beïnvloed door het coronavirus.

Zo moet het ophalen van het lichaam van een overledene volgens zeer strikte veiligheidsmaatregelen gebeuren. Maar het moeilijkste is het afscheid, ook voor de begrafenisondernemer. Zeker nu dat enkel in beperkte kring mag gebeuren. “Het is gewoon onwezenlijk dat families moeten beslissen wie wel en niet mag komen, gewoon van rechtelijnsverwanten”, zegt Jan. “Het is niet fijn om zo te moeten werken, dat het maar snel voorbij is.”