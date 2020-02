Beginnende automobilisten krijgen 'Drive Safe Kit' om hen te wijzen op gevaren van alcohol SVM

29 februari 2020

14u56

Bron: Belga 0 Responsible Young Drivers Vlaanderen en het rijvaardigheidscentrum ProMove hebben vandaag de 'Drive Safe Kit' gelanceerd. Die moet beginnende automobilisten bewustmaken om verantwoord te rijden zonder alcohol. Drankenproducent Diageo steunt de actie in het kader van Join The Pact, een sensibiliseringsproject tegen alcohol in het verkeer. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) overhandigde de allereerste kits tijdens het terugkommoment voor nieuwe bestuurders in Zolder.

De ‘Drive Safe Kit’ zal in maart op alle ProMove-terugkommomenten in Zolder, Roeselare en Brugge overhandigd worden. Het gaat om een pakket met verkeersveilige gadgets voor in de auto. De gadgets moeten de nieuwe bestuurder erop wijzen dat alcohol geen plaats heeft in het verkeer. De kit bestaat onder meer uit een eenmalige alcoholtester, een botsograaf (een plastic tekensjabloon om bij een ongeval snel en eenvoudig een goede situatieschets te kunnen maken; nvdr), een parkeerschijf en een luchtverfrisser met verkeersveilige boodschap.

"Voor bestuurders is het halen van een rijbewijs geen eindpunt, maar een beginpunt. Het is een start om levenslang te blijven investeren in bewust verkeersgedrag. Ook de Vlaamse regering blijft verkeersveiligheid als een topprioriteit beschouwen", aldus Peeters. "Er zijn vandaag helaas nog te veel verkeersslachtoffers. In mijn beleidsvisie is er de Vision Zero-doelstelling: we streven naar een slachtoffervrij vervoerssysteem."

Uit ongevallencijfers blijkt dat de beginnende automobilist het grootste risico loopt om betrokken te raken bij een verkeersongeval. Nieuwe bestuurders overschatten immers de eigen rijvaardigheden en onderschatten de risico's in het verkeer. Om die reden heeft de vorige Vlaamse regering begin 2019 het terugkommoment bij een erkend rijvaardigheidscentrum verplicht. Beginnende bestuurders worden daarbij gesensibiliseerd om een verantwoorde houding in het verkeer aan te nemen. Er wordt ook op de gevaren van alcohol in het verkeer gewezen.

"Jonge, beginnende bestuurders blijven jammer genoeg oververtegenwoordigd in de ongevallencijfers. Onervarenheid, onwetendheid en het feit dat jongeren meer onderhevig zijn aan groepsdruk spelen hierbij een cruciale rol", aldus Timothy Ameye als hoofdcoördinator van de Responsible Young Drivers Vlaanderen. "Rijden onder invloed van alcohol is een van de voornaamste oorzaken van verkeersongevallen in ons land. Intoxicatie door alcohol zorgt namelijk voor een vals gevoel van zelfvertrouwen en avontuurlijker rijgedrag. Daarnaast verminderen het reactievermogen, de waakzaamheid en het inschattingsvermogen van een bestuurder onder invloed."

Met Join The Pact wil Diageo mee mensen aanmoedigen om nooit te drinken wanneer ze nog moeten rijden. Vandaag maakten al meer dan 20 miljoen mensen de belofte om niet te rijden en te drinken. Het doel is om 50 miljoen handtekeningen te verzamelen tegen 2025.