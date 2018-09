Begin oktober duidelijkheid wie pensioenen van 60 Maaseikse verplegers moet betalen Redactie

14 september 2018

18u50

Bron: Belga 0 Op 5 oktober zal de voorzitter van de rechtbank van Tongeren een uitspraak doen wie volgend jaar de pensioenen moet betalen van zestig vast benoemde ambtenaren uit Maaseik en voormalige personeelsleden van het vroegere Medisch Centrum Noord-Oost Limburg (MCNOL). Dan wordt er pas een uitspraak verwacht in de zaak ten gronde die voor de burgerlijke rechtbank werd ingespannen.

De vereffenaars van MCNOL spanden een kort geding aan tegen verzekeraar Ethias, de OCMW'S en stadsbesturen van Maaseik en Bree, en het Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) omdat de pensioenen vanaf januari niet meer betaald kunnen worden. Ethias sleepte op hun beurt ook de Federale pensioendienst en de RSZ erbij in deze zaak.

Maar liefst zestig statutair benoemden, die oorspronkelijk werkten voor het OCMW van Maaseik, dreigen vanaf januari geen pensioen meer te krijgen door een opvolging van omstandigheden en wettelijke beslissingen. De vast benoemde verplegers van Bree en Maaseik werden in de jaren negentig ondergebracht in MCNOL. Door het veranderende ziekenhuislandschap in de jaren 2000 ging MCNOL in vereffening en werd het ZMK opgericht.

MCNOL, die geen effectieve opdracht meer had en dus geen vast benoemd personeel kon aanwerven, bleef instaan voor de vast benoemden. De verplegers die oorspronkelijk voor het OCMW van Maaseik werkten sloten aan bij de provinciale Limburgse pensioenkas terwijl het stadsbestuur van Bree ervoor koos om hun personeel bij de pensioenkas van de RSZ onder te brengen.

In vereffening

Eind 2014 ging de provinciale kas echter in vereffening en moesten de vereffenaars van MCNOL plotseling zelf opdraaien voor de pensioenen en de betaling van de RSZ-bijdragen. Er werd nog geprobeerd om de zestig verplegers te laten aansluiten met de pensioenkas van de RSZ maar dat werd geweigerd door de RSZ.

Uit de vereffening van de Limburgse pensioenkas vloeide een bedrag terug van 7,7 miljoen euro. Toen al was duidelijk dat dit niet zou volstaan om de komende dertig jaar de pensioenen van de zestig Maaseikse verplegers te betalen. Het bedrag werd verdeeld over twee fondsen die ondergebracht werden bij Ethias. Eén miljoen euro kwam terecht in een bijdragefonds en de overige 6,7 miljoen werd ondergebracht in een pensioenfonds. MCNOL moest jaarlijks een bedrag storten in het bijdragefonds, maar slaagde daar niet in omdat ze geen statutairen meer mochten aannemen en daardoor geen inkomsten hadden.

Volgens de vereffenaars betaalde Ethias zichzelf de verschuldigde bijdragen door het geld uit de pot van pensioenen te pakken. Zij eisen dan ook dat Ethias die bedragen terugstort. Als dat niet gebeurd zullen de vereffenaars moeten gaan aankloppen met de deelgenoten van de oorspronkelijke VZW MCNOL, zijnde de OCMW's, en met uitbreiding de stadsbesturen, van Maaseik en Bree. Maar ook zij zien liever dat die factuur, met de verkiezingen op komst, wordt doorgeschoven naar Ethias, de Federale Pensioendienst en/of het ZMK.

Maar het ZMK trekt de handen van de hele kwestie af, omdat ze enerzijds niet weten wie de betrokken gepensioneerden zijn en of ze ooit voor het ZMK gewerkt hebben. Bree op zijn beurt wil ook niet opdraaien voor de pensioenen en kosten van de voormalige MCNOL statutairen, omdat voor hun personeel geen probleem is omdat zij zich hebben aangesloten bij het pensioenfonds van de RSZ.

Als de rechter beslist dat de deelgenoten van MCNOL toch de pensioenen (tijdelijk) moeten betalen, dreigen heel wat plannen die de stad de komende jaren heeft onherroepelijke schade te ondervinden. De stad Maaseik wil dat er een politieke gestructureerde oplossing komt voordat de pensioenbom in januari ontploft en vroeg dat de kabinetten van minister De Block (Volksgezondheid) en Bacquelaine (Pensioenen) aan de rechter komen uitleggen waarom ze, ondanks verschillende gesprekken met de vereffenaars van MCNOL, doorheen de jaren niet ingegrepen hebben.

De stad Maaseik heeft de afgelopen jaren een noodfonds van vijf miljoen bij elkaar gespaard om de pensioenen van hun voormalig personeel te kunnen betalen tot eind volgend jaar.

