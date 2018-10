Begin herfstvakantie zorgt voor drukke avondspits: nu al 300 km file kg

26 oktober 2018

18u10 0 De herfstvakantie staat voor de deur, en zoals gewoonlijk voorspelt dat weinig goeds voor de avondspits. Nu al is het een driehonderdtal kilometer aanschuiven op de Belgische snelwegen. Dat meldt VRT-verkeersanker Hajo Beeckman via Twitter.

Door de vakantie-uittocht dikken de files iets vroeger aan en is het langer aanschuiven dan normaal. Er staat al een derde meer file dan op andere vrijdagavonden in oktober, volgens Beeckman.



Onder andere is er moeizaam verkeer op de gebruikelijke plaatsen rond Antwerpen en Brussel. Het langst schuif je voorlopig aan op de E17 richting Antwerpen: daar staat tien kilometer file tussen Haasdonk en Antwerpen-West.

