Beestjes achter slot en grendel: kinderboerderijen zijn het beu dat kinderen dieren pesten of pijn doen Tanita De Mey Marieke Lust

26 april 2018

11u28

Kinderboerderijen zijn het beu dat kinderen dieren pesten of pijn doen. In Planckendael mogen sinds vorige zomer zelfs geen kinderen meer binnen in de kinderboerderij. En uit een rondvraag van VTM NIEUWS blijkt dat de beesten ook in andere kinderboerderijen achter gesloten deuren blijven, voor hun eigen welzijn.

In de kinderboerderij 't Struisvogelnest in Lier moeten de ouders eerst de sleutel van het konijnenhok vragen als ze een konijn willen strelen. Het is maar één van de maatregelen om de dieren te beschermen.

Uit een rondvraag blijkt dat ook op andere kinderboerderijen het respect soms ver te zoeken is. Ook in de Mikerf in Brasschaat horen we hetzelfde verhaal. Als het niet te druk is mogen de kinderen hier wel bij de dieren in de dierenweide, maar de stal is verboden terrein.