Beersel opent rouwregister voor gezinsdrama in Dworp TK

31 januari 2018

13u18

Bron: Belga 0 De gemeente Beersel heeft een rouwregister geopend naar aanleiding van het familiedrama waarbij een moeder en haar drie kinderen maandag omkwamen in deelgemeente Dworp. Dat heeft het gemeentebestuur vandaag gemeld.

In een woning in Dworp in Vlaams-Brabant werden maandag de levenloze lichamen aangetroffen van een vrouw en haar drie kinderen. Het waren de ex-partner en kinderen van een 39-jarige man die eerder die dag zelfdoding had gepleegd in Sint-Jans-Molenbeek.

"Met verslagenheid en droefheid vernamen wij het tragische overlijden van mama Rabya en haar kindjes Ibrahim, Sarah en Ahmed. Wij wensen ons oprechte en diepe medeleven te betuigen aan de familie, vrienden en kennissen van het gezin", stelt het gemeentebestuur.

Wie dat wenst, kan elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur het rouwregister ondertekenen aan de balie van het administratief centrum Kasteeltje op domein Rondenbos aan de Alsembergsteenweg 1046 in deelgemeente Alsemberg, of via de website van de gemeente Beersel.

Meer over Dworp

Beersel

misdaad

moord/doodslag

samenleving

Rondenbos

Alsemberg

Rabya