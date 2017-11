Beerschotsupporter overvalt conciërge van ... Beerschotstadion Patrick Lefelon

08u33

Bron: Eigen berichtgeving 17 GOYVAERTS/GMAX Agency Een 36-jarige man is vannacht rond 23u30 betrapt in het appartement van de conciërge van het Beerschot-stadion. Conciërge Ludo Driesen (66) kon de verdachte overmeesteren en in bedwang houden tot de politie hem arresteerde.

De politie bevestigt de inbraak in de Atletenstraat op het Antwerpse Kiel. Woordvoerder Wouter Bruyns: “De verdachte werd in de hal van het gebouw door de politie aangetroffen in aanwezigheid van de conciërge. De verdachte had onder meer de huis- en autosleutels van het slachtoffer op zak. De man van 36 jaar werd meegenomen voor verhoor en opgesloten in ons cellencomplex. In de loop van de dag komt hij bij de onderzoeksrechter.

Conciërge Ludo Driesen bestempelt de inbraak zelf als een ‘house jacking’: “In die 45 jaar dat wij op en in het beerschot stadion wonen,hebben wij van alles meegemaakt van inbraken,maar nog nooit in ons appartement. Ik kan u verzekeren dat dit nog lang zal nazinderen. Dit had vlug heel anders kunnen escaleren. Bedankt politie voor uw snelle interventie.”

Wat de bedoeling van de man was, is niet helemaal duidelijk. De man is bovendien een Beerschot-supporter. Dat kon conciërge Ludo afleiden aan de tatoeage van Beerschot die de inbreker op zijn lichaam had.

MARC GOYVAERTS/ GMAX Agency Beerschot-concièrge Ludo Driesen.