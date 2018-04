Beenderen open en bloot op kerkhof BURGEMEESTER DENKT AAN ZEIL ROND GRAF BIJ GRAAFWERKEN Wouter Spillebeen

13 april 2018

07u26 1 Bij graafwerken op het kerkhof van Zelzate zijn kleine stukjes van beenderen naar de oppervlakte gekomen. "Weinig respect voor de doden", reageert een verontwaardigde voorbijganger. Volgens de onderhoudsmannen is dat niet onvermijdbaar.

Tijdens een wandeling op het kerkhof zag een bewoner van Zelzate de beenderen liggen. Op de Facebookpagina 'Ge Zijt Van Zelzoate Als Ge...' uitte hij zijn verontwaardiging. "Menselijke resten open en bloot", schrijft hij. "Een rib, een stuk dijbeen, schedelfragmenten, tanden... Dat getuigt van weinig respect voor de doden." Andere bewoners treden de wandelaar bij en vertellen dat ze ook al vaak beenderen op het kerkhof zagen liggen.

Volgens Erik Onderdonck, onderhoudsmedewerker op het kerkhof, is het onvermijdelijk en zelfs normaal dat er nu en dan eens stukjes van stoffelijke resten naar boven komen. "Dat is normaal als je telkens dezelfde grond opgraaft", zegt hij. "Zeker als het regent, kunnen die stukjes net zoals steentjes in de tuin door de aarde opstijgen. Het is nu eenmaal een kerkhof, daar kunnen er al eens beenderen liggen", zegt Erik.

Concessie verstreken

"Het gebeurt dus wel vaker dat we stukjes skelet oprapen. Normaal gaat dat over beenderen van bijna honderd jaar oud, waarvan de concessie al verstreken is. Die verzamelen we en brengen we dan naar het crematorium in Lochristi. Daar verbranden ze de stoffelijke resten. Dan nemen we die terug mee naar Zelzate en strooien we ze uit in de weide. We gaan met veel respect om met de stoffelijke resten."

Burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) beaamt dat dit drie of vier keer per jaar gebeurt, maar vindt het daarom niet vanzelfsprekend dat bezoekers van het kerkhof knoken te zien kunnen krijgen. Hij wil met een systeem werken waarbij er bij het uitgraven van een oud graf steeds een zeil gespannen wordt. Als er dan stoffelijke overschotten naar boven komen, dan zijn die afgedekt.

Volgens de onderhoudsmannen van het kerkhof speelt de kwaliteit van de grond ook een rol. Omdat het kerkhof van Zelzate al oud is en de grond al vaak is omgewoeld, kunnen kleine stukjes van beenderen overal in de grondlaag liggen. Bovendien is de grond volgens hen heel zanderig en daarom komen de stukjes bij regenweer naar boven.

"Dat klopt niet", reageert Bruggeman. "De grondkwaliteit in het kerkhof is goed, maar er is op sommige plaatsen meer grondwater aanwezig dan elders. Dat is overal zo. Dan is er misschien een groter risico op de droge stukken, maar dat is niet enkel in Zelzate het geval."