Been aangetroffen in kanaal in Henegouwen hr

05 februari 2018

17u07

Bron: Belga, RTBF 0 In een kanaal in het Henegouwse Péronnes, een deelgemeente van Antoing, is maandagnamiddag een been aangetroffen.

Het been werd rond 15 uur gevonden in het kanaal Nimy-Blaton-Péronnes. Dat meldt het parket van Doornik. Het identificatieteam van de federale politie is ter plaatse geroepen. Volgens RTBF werd het been aangetroffen in de buurt van de sluis.