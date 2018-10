Beels (sp.a): "Wijkagenten zijn niet aanwezig in de Antwerpse wijken" Redactie

03 oktober 2018

22u59

Bron: VRT 0 "Ik hoor de burgemeester zeggen dat er extra wijkagenten zijn, maar ze moeten wel aanwezig zijn in de wijken." Dat zegt Jinnih Beels, die de lijst van sp.a in Antwerpen trekt bij de lokale verkiezingen, in Terzake. Het budget voor politie wordt er volgens Beels niet correct gebruikt.

"Je moet eerlijk zijn dat er veel wordt geïnvesteerd in politie. Maar je moet dat budget op de juiste manier gebruiken. In Antwerpen gebeurt dat niet altijd", zegt Beels. "Je moet inzetten op repressie, maar je moet ook inzetten op de preventieve kant. Dat gebeurt in Antwerpen niet op de juiste manier."

De wijkagenten, gaat Beels verder, zijn te weinig aanwezig in de Antwerpse straten. "Ik hoor mijn burgemeester zeggen dat er extra wijkagenten zijn. Dat vind ik fantastisch, maar ze moeten wel aanwezig zijn in de wijken en de straten", vindt Beels. "Mensen hebben niet voldoende aan een camera die in de straat hangt. Als ze op dat moment worden lastiggevallen, willen ze politie in de buurt."

Jambon: "80 procent is tevreden over wijkagenten"

"80 procent van de bevolking is tevreden over de werking van wijkagenten in de gemeente. De aanwezigheid van agenten in wijken is drastisch verhoogd", verdedigt minister van Veiligheid Jambon het beleid van burgemeester en partijgenoot Bart De Wever (N-VA).

"Ik denk dat mevrouw Beels geen gelijk heeft. Men heeft in Antwerpen wijkkantoren dichtgedaan. Maar de aanwezigheid van de politie in de wijken is drastisch verhoogd", zegt Jambon nog in Terzake.