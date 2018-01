Beels: "Er is me geen job of bepaalde plaats beloofd" AJA

20 januari 2018

14u56

Bron: Belga 9 Jinnih Beels kreeg naar eigen zeggen geen job of een prominente plaats beloofd op de Antwerpse sp.a-lijst, ook niet bij de Socialistische Mutualiteiten. In de studio van VTM Nieuws noemde de onafhankelijke ex-politiecommissaris die geruchten zaterdag "kwetsend". "Ik doe dit voor Antwerpen, niet om de sp.a te redden."

Na het uiteenspatten van 'Samen' koos Beels als onafhankelijke kandidate voor de lijst van sp.a, niet voor die van Groen. Over haar plaats op de lijst wil ze nog niets kwijt. "Daar ben ik op dit moment echt niet mee bezig."

Op Twitter en in Antwerpse kringen circuleerde vrijdag het gerucht dat Beels voor de sp.a-lijst koos omdat ze een job aangeboden kreeg bij de Socialistische Mutualiteiten. Maar dat ontkent ze met klem."Ik vind dat een heel spijtig gerucht, want het beklad een beetje mijn reputatie. Ik heb beslist om een heel goede job achter te laten, met werkzekerheid, goed betaald", reageerde de voormalige politiecommissaris. "Ik heb dit absoluut niet gedaan voor een postje of om ergens hoog op de lijst te gaan staan. Ik heb dit gedaan omdat ik wil bijdragen aan een dynamisch en gastvrij Antwerpen."

Beels koos naar eigen zeggen voor sp.a omdat ze gelooft dat die het verschil zal kunnen maken, ze zich kan vinden in de filosofie van de partij en uit loyauteit voor de kansen die ze er kreeg. Ze is in elk geval niet van plan zich alsnog een sp.a-lidkaart aan te schaffen.